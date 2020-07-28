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Появилось видео, как пожизненно отстранённый тренер «Буревестника» сломал нос судье

Появилось видео, как пожизненно отстранённый тренер «Буревестника» сломал нос судье
Баскетбол 0

Пресс-служба любительской лиги «Золотое кольцо» опубликовала момент, случившийся после матча ЯрГу и команды «Слоны». Игрок команды ЯрГу Михаил Терехов, являющийся также тренером ярославского «Буревестника», набросился на судью Вадима Павлова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После окончания встречи Терехов ударил головой судью. В итоге у арбитра зафиксировали перелом носа.
Руководство лиги уже приняло решение пожизненно дисквалифицировать Терехова. Он не сможет принимать участие во всех соревнованиях лиги «Золотое кольцо» и под эгидой клуба «Юнибаскет» в любом качестве. Также он был оштрафован на 6000 рублей.

Ранее сообщалось, что после инцидента Терехов принёс извинения Павлову, а конфликт был исчерпан.

Тренер ярославского «Буревестника» сломал нос судье
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