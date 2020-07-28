Чемпион ОИ Едешко: восхищён Лукашенко, все говорят, что в Беларуси всё фантастическое
Прославленный советский баскетболист Иван Едешко, чемпион Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР, поделился мнением о президенте Республики Беларусь Александре Лукашенко.
«Любой, кто бывал в Беларуси, мои друзья в том числе, говорят, что там всё фантастическое. Я восхищён Лукашенко. Возможно, какие-то его принятия решений — они такие. Но это всё по делу. Уверен, нет претендентов, которые могли бы подвинуть Лукашенко. Он много делает для народа, а это главное», — приводит слова Едешко «Прессбол» со ссылкой на ATN_News.
Едешко родился в Гродненской области Беларуси. Карьеру баскетболиста закончил в 1981 году. После этого работал ассистентом тренера в сборной России, ЦСКА, иркутском «Шахтёре» и московском «Динамо».
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