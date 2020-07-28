Мэджик Джонсон, Трэйси Макгрэди и Скотти Пиппен выбрали MVP НБА между Леброном и Яннисом

Легенды НБА Мэджик Джонсон, Трэйси Макгрэди и Скотти Пиппен выбрали MVP нынешнего сезона между Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс») и Яннисом Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
«Леброн влияет на игру самыми разными способами. В этом году он почти набирает средний трипл-дабл. Нужно учитывать, как он играл в защите. Что не менее важно, он был невероятным лидером. Леброн действительно собрал этих ребят в «Лейкерс» и заставил их работать. Сам Леброн тоже выполняет миссию, не так ли? Он хочет показать людям, что может перейти из «Кливленд Кавальерс» в «Лейкерс» и выиграть титул, особенно с учётом истории «Лейкерс». Поэтому я думаю, что Леброн играл невероятно в этом сезоне. Он действительно поднял игру Энтони Дэвиса на совершенно новый уровень», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.
«Я выбираю Янниса. С первой игры этот парень выполняет миссию. Возможно, он также может стать лучшим защитником года, поскольку уверенно играет на обоих концах площадки. Я не могу ничего отнять от того, что делает Леброн Джеймс в 17-м сезоне в лиге. Это невероятно. Но мы не можем отбрасывать тот факт, что Джеймс играет с представителем первой сборной НБА Энтони Дэвисом», — заявил Макгрэди.
«Очевидно, что Яннис пытается вернуть свою команду в финал Восточной конференции с надеждой сыграть в финале НБА, но работа, которую Леброн проделал за эти годы, то, что он смог сделать в каждой команде, и его долголетие… Я считаю, что это говорит о многом. Леброн играет в лиге 17 лет, с тех пор как я доигрывал последние сезоны. Снимаю шляпу перед ним. Я не хочу принижать любого из этих парней. Если лига когда-либо решит разделить награду MVP, это их шанс», — сказал Пиппен.
- 28 июля 2020
-
21:48
-
21:10
-
20:28
-
19:32
-
18:12
-
17:30
-
16:40
-
15:39
-
14:21
-
13:20
-
12:12
-
12:00
-
11:28
-
10:51
-
10:20
-
09:40
-
09:21
-
07:15
-
07:00
-
00:56
-
00:49
-
00:26
-
00:21
-
00:07
- 27 июля 2020
-
22:02
-
21:45
-
21:02
-
20:31
-
19:56
-
18:48
-
17:43
-
15:31
-
14:25
-
13:21
-
12:21