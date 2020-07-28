Мэджик Джонсон, Трэйси Макгрэди и Скотти Пиппен выбрали MVP НБА между Леброном и Яннисом

Легенды НБА Мэджик Джонсон, Трэйси Макгрэди и Скотти Пиппен выбрали MVP нынешнего сезона между Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс») и Яннисом Адетокунбо («Милуоки Бакс»).



«Леброн влияет на игру самыми разными способами. В этом году он почти набирает средний трипл-дабл. Нужно учитывать, как он играл в защите. Что не менее важно, он был невероятным лидером. Леброн действительно собрал этих ребят в «Лейкерс» и заставил их работать. Сам Леброн тоже выполняет миссию, не так ли? Он хочет показать людям, что может перейти из «Кливленд Кавальерс» в «Лейкерс» и выиграть титул, особенно с учётом истории «Лейкерс». Поэтому я думаю, что Леброн играл невероятно в этом сезоне. Он действительно поднял игру Энтони Дэвиса на совершенно новый уровень», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.



«Я выбираю Янниса. С первой игры этот парень выполняет миссию. Возможно, он также может стать лучшим защитником года, поскольку уверенно играет на обоих концах площадки. Я не могу ничего отнять от того, что делает Леброн Джеймс в 17-м сезоне в лиге. Это невероятно. Но мы не можем отбрасывать тот факт, что Джеймс играет с представителем первой сборной НБА Энтони Дэвисом», — заявил Макгрэди.



«Очевидно, что Яннис пытается вернуть свою команду в финал Восточной конференции с надеждой сыграть в финале НБА, но работа, которую Леброн проделал за эти годы, то, что он смог сделать в каждой команде, и его долголетие… Я считаю, что это говорит о многом. Леброн играет в лиге 17 лет, с тех пор как я доигрывал последние сезоны. Снимаю шляпу перед ним. Я не хочу принижать любого из этих парней. Если лига когда-либо решит разделить награду MVP, это их шанс», — сказал Пиппен.