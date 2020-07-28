Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Роуз объяснил, что обеспечит Леброну превосходство над Майклом Джорданом

Роуз объяснил, что обеспечит Леброну превосходство над Майклом Джорданом
Баскетбол / НБА 0

Аналитик ESPN Джален Роуз считает, что Леброн Джеймс в случае завоевания титула чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» заставит поверить в его превосходство над Майклом Джорданом.

«Четвёртый титул в карьере Леброна будет означать, что все, кто никогда не видел игру Майкла Джордана, будут убеждены, что Леброн — величайший игрок, когда-либо выходивший на площадку. Вот что произойдёт. Если он выиграет титул в «Лейкерс» во время «пузыря», когда происходит пандемия коронавируса, когда фанаты были вынуждены смотреть «Последний танец» о шести тутулах Джордана… Все эти молодые люди сойдут с ума, если Леброн завоюет четыре титула. Они будут вести себя так, будто у него больше шести титулов», — приводит слова Роуза Fadeaway World

Леброн Джеймс выиграл 3 титула чемпиона НБА: два — в составе «Майами Хит», один — в «Кливленд Кавальерс». Майкл Джордан завоевал 6 чемпионских званий в составе «Чикаго Буллз».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020