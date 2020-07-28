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Документальный фильм о Джордане «Последний танец» представлен в трёх номинациях «Эмми»

Документальный фильм о Джордане «Последний танец» представлен в трёх номинациях «Эмми»
Баскетбол / НБА 0

Документальный сериал «Последний танец», посвящённый Майклу Джордану и «Чикаго Буллз», представлен в трёх номинациях «Эмми», сообщает официальный сайт премии.

Фильм поборется за победу в номинациях «Лучший документальный или научно-популярный сериал», «Лучший монтаж научно-популярной программы» и «Лучший режиссёр документального или научно-популярного сериала».

72-я церемония вручения наград американской киноакадемии будет проходить в Лос-Анджелесе (США) в сентябре 2020 года.

В сериал, снятый ESPN, вошли интервью с ключевыми игроками команды Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

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