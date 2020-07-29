«Хьюстон» разгромил «Бостон», Харден набрал 35 очков. «Даллас» дожал «Сиксерс» в овертайме

В НБА прошли очередные контрольные матчи. «Финикс Санз» обыграл «Торонто Рэпторс» (117:106). У победителей Микал Бриджес набрал 23 очка, Рики Рубио отметился 22 баллами. В составе «Торонто» самым результативным стал Паскаль Сиакам с 17 очками.
«Индиана Пэйсерс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (111:118). У «Индианы» дабл-даблы оформили Майлз Тёрнер (17 очков, 10 подборов) и Ти Джей Макконнелл (14 очков, 10 передач). В составе «Сан-Антонио» Руди Гэй набрал 23 очка. «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (131:120). У «Оклахома-Сити» Дариус Бэйзли набрал 20 очков. В составе «Портленда» Анферни Саймонс отметился 23 баллами.
«Хьюстон Рокетс» разгромил «Бостон Селтикс» (137:112). Защитник «Рокетс» Джеймс Харден набрал 25 очков, 8 подборов и 6 передач. В составе «Бостона» 19 очков на счету Карсена Эдвардса. «Даллас Маверикс» в овертайме дожал «Филадельфию Сиксерс» (118:115 ОТ). У «Филадельфии» дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов оформил Тобиас Харрис. В составе «Далласа» Лука Дончич набрал 23 очка, а Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.
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