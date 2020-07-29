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Скотти Пиппен объяснил, почему Адетокунбо не сможет привести «Милуоки» к титулу

Скотти Пиппен объяснил, почему Адетокунбо не сможет привести «Милуоки» к титулу
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Скотти Пиппен не считает форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо готовым стать лидером команды.

«Ещё нет. Я так не думаю. Но я не видел его уже некоторое время, и по слухам он отрабатывает бросок в прыжке. Но я не думаю, что он готов.

Если мы говорим о завоевании титула НБА, игре в финале лиги, важных бросках за секунды до сирены и готовности к таким броскам, то Яннис к этому прямо сейчас не готов.

Он сделал шаг вперёд, и по-прежнему является одним из топ-игроков в НБА, но он не готов вести за собой всю команду», — приводит слова Пиппена Clutch Points.

Ранее стало известно, что форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо вместо фамилии на майке нанесёт надпись «Равенство», так как НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости.

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