Скотти Пиппен объяснил, почему Адетокунбо не сможет привести «Милуоки» к титулу

Легенда НБА Скотти Пиппен не считает форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо готовым стать лидером команды.



«Ещё нет. Я так не думаю. Но я не видел его уже некоторое время, и по слухам он отрабатывает бросок в прыжке. Но я не думаю, что он готов.



Если мы говорим о завоевании титула НБА, игре в финале лиги, важных бросках за секунды до сирены и готовности к таким броскам, то Яннис к этому прямо сейчас не готов.



Он сделал шаг вперёд, и по-прежнему является одним из топ-игроков в НБА, но он не готов вести за собой всю команду», — приводит слова Пиппена Clutch Points.

Ранее стало известно, что форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо вместо фамилии на майке нанесёт надпись «Равенство», так как НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости.