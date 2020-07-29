Гомельский предположил, как новый тренер «Фенербахче» Кокошков будет работать с де Коло
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, как, по его мнению, новый главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков будет работать с одним из лидеров команды французом Нандо де Коло.
«Многолетний опыт менеджеров и тренеров клубов НБА показывает, что травмы по ходу сезона заставляют иметь минимум по три игрока на каждую позицию. А на некоторые позиции (разыгрывающие) — даже по четыре.
Игор Кокошков не является тренером-демократом. Я не думаю, что у «Фенера» будут сверхжёсткие тактические схемы, но какое-то количество обязательных для исполнения комбинаций будет присутствовать. А вот роль в этих схемах для Нандо де Коло точно найдётся», — написал Гомельский на своей веб-конференции.
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