Седокова рассказала, как Тимму ломало без баскетбола на карантине

Популярная певица Анна Седокова отметила, что её возлюбленный форвард «Химок» Янис Тимма непросто перенёс отсутствие баскетбольных матчей во время карантина из-за пандемии коронавируса.



«Янис спал с баскетбольным мячом. Была ситуация, когда отменили все игры. Я просто не могла на него смотреть. Он приходил… У нас появилось какое-то маленькое баскетбольное кольцо, куда он бросал. Я прихожу, а он опять спит с мячом. Ему так плохо было. Его ломает без баскетбола», — приводит слова Седоковой You-Tube канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА.



Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова. Недавно Седокова согласилась выйти замуж за Тимму.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».