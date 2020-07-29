Седокова рассказала, как Тимму ломало без баскетбола на карантине

Популярная певица Анна Седокова отметила, что её возлюбленный форвард «Химок» Янис Тимма непросто перенёс отсутствие баскетбольных матчей во время карантина из-за пандемии коронавируса.
«Янис спал с баскетбольным мячом. Была ситуация, когда отменили все игры. Я просто не могла на него смотреть. Он приходил… У нас появилось какое-то маленькое баскетбольное кольцо, куда он бросал. Я прихожу, а он опять спит с мячом. Ему так плохо было. Его ломает без баскетбола», — приводит слова Седоковой You-Tube канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА.
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова. Недавно Седокова согласилась выйти замуж за Тимму.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
- 29 июля 2020
-
11:45
-
11:21
-
10:39
-
10:21
-
09:28
-
09:23
-
08:15
-
07:06
-
06:45
-
00:32
- 28 июля 2020
-
23:44
-
23:43
-
23:01
-
22:39
-
22:34
-
22:16
-
21:48
-
21:10
-
20:28
-
19:32
-
18:12
-
17:30
-
16:40
-
15:39
-
14:21
-
13:20
-
12:12
-
12:00
-
11:28
-
10:51
-
10:20
-
09:40
-
09:21
-
07:15
-
07:00