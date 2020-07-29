Разыгрывающий Факундо Кампаццо решил покинуть «Реал», чтобы продолжить карьеру в НБА, сообщает Marca.
Ранее «Реал» поставил ультиматум Кампаццо, призвав принять решение по своему будущему в течение 7-14 дней. Решение аргентинца создаёт проблемы «Реалу» с комплектованием состава на следующий сезон. Мадридский клуб упустил топовых разыгрывающих Евролиги Ника Калатеса и Костаса Слукаса, которые перешли в «Барселону» и «Олимпиакос» соответственно. Имеющиеся в распоряжении главного тренера Пабло Ласо первые номера Серхио Льюль и Карлос Алосен не дотягивают до уровня первых опций в топ-клубе. Затягивание времени со стороны Кампаццо ещё больше снижает возможности «Реала» найти сильного игрока на позицию разыгрывающего, если аргентинец всё-таки отправится в НБА.
Проблема возникает из-за того, что сезон НБА из-за пандемии коронавируса завершится только в октябре. В случае перехода в НБА Кампаццо должен будет заплатить «Реалу» компенсацию в размере € 6 млн за досрочное расторжение контракта. Если аргентинец заплатит эту сумму, «Реал» постарается выкупить разыгрывающего «Маккаби» Скотти Уилбекина или перехватить у «Анадолу Эфес» Шейна Ларкина.
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