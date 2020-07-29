В НБА не исключили проведения игр в «пузыре» и в следующем сезоне

Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс рассказала, что и в следующем сезоне матчи чемпионата, не исключено, будут проводиться в так называемом пузыре в Орландо, если эпидемиологическая обстановка останется неблагоприятной.

«Если завтра всё будет так, как сегодня, я не знаю, как мы сможем провести сезон без «пузыря». Всем понятно, что это единственный возможный способ завершить сезон. И это говорит не Мишель Робертс, это говорят лига, профсоюз игроков и наши эксперты», — приводит слова Робертс ESPN.

Тренировочный лагерь команд НБА завершится сегодня, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.