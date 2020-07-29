Определились полуфинальные пары Суперкубка Испании

В ACB провели жеребьёвку полуфинальных пар Суперкубка Испании 2020 года. Соперником «Реала» стал «Тенерифе», «Барселона» встретится с «Басконией». В соответствии с регламентом «Реал» и «Баскония» как победители чемпионата Испании и Кубка Испании соответственно не могли встретиться в одной полуфинальной паре.
Суперкубок Испании пройдёт с 12 по 13 сентября и станет первым официальным турниром сезона-2020/2021 в Испании. Неделей позже стартует регулярный сезон чемпионата страны по баскетболу.
Ранее стало известно, что «Реал» из-за грядущего ухода аргентинского баскетболиста Факундо Кампаццо рассматривает различные варианты на позиции разыгрывающего. Кампаццо всерьёз рассматривает возможность переезда в НБА, и после перехода Костаса Слукаса в «Олимпиакос» на рынке Евролиги не осталось свободных агентов высокого уровня, которые представляют это амплуа.
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