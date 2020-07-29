Пол Пирс поставил условие для попадания Леброна в топ-5 игроков всех времён

Чемпион НБА—2008 в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал об условиях, при которых он вернёт лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в список пяти лучших игроков лиги.
«Если Леброн Джеймс выиграет свой четвёртый титул с тремя разными франшизами, то я верну Леброна в список пятёрки сильнейших игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Он был одним из немногих, кто выиграл чемпионат ещё мальчишкой. Он станет MVP, если они выиграют, причём в трёх разных франшизах», — приводит слова Пола Пирса Fadeaway World.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится сегодня, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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