Выяснилось, сыграет ли Энтони Дэвис в первом матче рестарта НБА с «Клипперс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис полноценно тренировался и планирует принять участие в игре с «Лос-Анджелес Клипперс» в рестарте сезона НБА, сообщает Hoopsrumour.
Дэвис получил травму глаза после столкновения с центровым «Орландо Мэджик» Кэмом Бёрчем в первой четверти контрольного матча НБА, после чего стало известно, что на площадку он больше не вернётся. Энтони успел отыграть 10 минут, за которые был близок к оформлению дабл-дабла, набрав 9 очков и совершив 10 подборов.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся в период с 30 июля по 14 августа, а 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западной и Восточной конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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