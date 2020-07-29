«Реал» наметил 5 кандидатов на замену Факундо Кампаццо

«Реал» начал искать варианты усиления на позицию разыгрывающего, после того как Факундо Кампаццо заявил о желании продолжить карьеру в НБА, сообщает Defenca Central.
«Реал» летом упустил топовых разыгрывающих — свободных агентов Евролиги, поэтому постарается выкупить игрока у другого клуба. Василие Мицич («Анадолу Эфес») и Скотти Уилбекин («Маккаби» Тель-Авив) называются самыми вероятными кандидатами. «Реал» хотел бы выкупить защитника «Эфеса» Шейна Ларкина, но сделать это будет проблематично, поскольку игрок уже договорился о продлении контракта с турецким клубом. Вариант с выкупом Мицича осуществить проще. «Маккаби» хочет снизить зарплату Уилбекина, составляющую € 1,5 млн за сезон, что не нравится баскетболисту, который может стать доступным для перехода в «Реал».
Третьим вариантом на европейском рынке является разыгрывающий «Басконии» Лука Вильдоса, за выкуп которого потребуется заплатить € 2 млн. Кроме того, «Реал» может искать усиление в НБА. Брэдли Уонамейкер («Бостон Селтикс») или Йоги Феррелл («Сакраменто Кингз») входят в сферу интересов команды Пабло Ласо. Проблема в отношении этих игроков заключается в том, что они не являются гражданами ЕС и считаются легионерами в чемпионате Испании. К тому же неизвестно, хочет ли Уонамейкер возвращаться в Евролигу, где он ранее выступал за «Фенербахче», «Бамберг» и «Дарушшафаку».
Кампаццо заплатит «Реалу» € 6 млн за досрочное расторжение контракта, так что мадридский клуб получит средства для приобретения игрока на замену аргентинцу.
- 29 июля 2020
-
21:57
-
21:41
-
20:49
-
18:51
-
18:00
-
16:40
-
15:42
-
14:37
-
13:20
-
12:24
-
12:04
-
11:45
-
11:21
-
10:39
-
10:21
-
09:28
-
09:23
-
08:15
-
07:06
-
06:45
-
00:32
- 28 июля 2020
-
23:44
-
23:43
-
23:01
-
22:39
-
22:34
-
22:16
-
21:48
-
21:10
-
20:28
-
19:32
-
18:12
-
17:30
-
16:40
-
15:39