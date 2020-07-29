«Реал» наметил 5 кандидатов на замену Факундо Кампаццо

«Реал» начал искать варианты усиления на позицию разыгрывающего, после того как Факундо Кампаццо заявил о желании продолжить карьеру в НБА, сообщает Defenca Central.



«Реал» летом упустил топовых разыгрывающих — свободных агентов Евролиги, поэтому постарается выкупить игрока у другого клуба. Василие Мицич («Анадолу Эфес») и Скотти Уилбекин («Маккаби» Тель-Авив) называются самыми вероятными кандидатами. «Реал» хотел бы выкупить защитника «Эфеса» Шейна Ларкина, но сделать это будет проблематично, поскольку игрок уже договорился о продлении контракта с турецким клубом. Вариант с выкупом Мицича осуществить проще. «Маккаби» хочет снизить зарплату Уилбекина, составляющую € 1,5 млн за сезон, что не нравится баскетболисту, который может стать доступным для перехода в «Реал».



Третьим вариантом на европейском рынке является разыгрывающий «Басконии» Лука Вильдоса, за выкуп которого потребуется заплатить € 2 млн. Кроме того, «Реал» может искать усиление в НБА. Брэдли Уонамейкер («Бостон Селтикс») или Йоги Феррелл («Сакраменто Кингз») входят в сферу интересов команды Пабло Ласо. Проблема в отношении этих игроков заключается в том, что они не являются гражданами ЕС и считаются легионерами в чемпионате Испании. К тому же неизвестно, хочет ли Уонамейкер возвращаться в Евролигу, где он ранее выступал за «Фенербахче», «Бамберг» и «Дарушшафаку».



Кампаццо заплатит «Реалу» € 6 млн за досрочное расторжение контракта, так что мадридский клуб получит средства для приобретения игрока на замену аргентинцу.