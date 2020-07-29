Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кириленко объяснил, почему Швед не уехал в НБА

Кириленко объяснил, почему Швед не уехал в НБА
Баскетбол / Евролига 0

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко поделился своим мнением о причинах, по которым Алексей Швед решил не возвращаться в НБА.

«Он уже был в НБА. Если бы мечтал туда вернуться, то искал бы любую возможность для этого. Но для чего ему это? Он уже получил этот опыт. Поверьте, если бы ему дали железобетонную позицию игрока старта, то он бы уехал. Сейчас же из-за пандемии многие клубы стараются омолодить состава. Лёше ведь уже за 30. Не думаю, что многие клубы Лиги были бы готовы взять возрастного баскетболиста, выступающего на позиции первого-второго номера, на длительный контракт. А он заслуживает именно такого. Ему не надо идти в НБА, чтобы быть на подыгрыше, выступая по 15–17 минут. Игрок его типа должен играть по 30 минут, и только тогда он будет эффективен. Я его обожаю, но не взял бы его в свою команду, чтобы усиливать игру со скамейки», — приводит слова Кириленко «Спорт-экспресс».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020