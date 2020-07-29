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28-летний сын Арвидаса Сабониса стал тренером «Жальгириса»

28-летний сын Арвидаса Сабониса стал тренером «Жальгириса»
Баскетбол / Евролига 0

Таутвидас Сабонис, сын Арвидаса Сабониса, вошёл в тренерский штаб литовского «Жальгириса», сообщает "Sputnik Литва".

Практически всю карьеру 28-летний Таутвидас провёл в клубах второго испанского дивизиона, а ровно год назад влился в тренерский коллектив молодёжной команды «Жальгириса».

Сабонис-младший будет отвечать за индивидуальное развитие игроков основной команды и вместе с тренером по физической подготовке Сигитасом Каваляускасом станет выполнять функции ассистента австрийца Мартина Шиллера в главной команде клуба.

Шиллер занял пост главного тренера лидера литовского клубного баскетбола после ухода Шарунаса Ясикявичюса в «Барселону». Вместе с Ясикявичюсом клуб покиунл весь тренерский штаб.

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