Евгений Воронов рассказал, почему ему пришлось покинуть «Зенит»

Защитник «Химок» Евгений Воронов заявил, что этим летом покинул «Зенит», поскольку не вписывался в планы главного тренера Хавьера Паскуаля.
«Химки» вышли на меня с конкретным предложением, главный тренер Римас Куртинайтис был заинтересован в том, чтобы я попал в состав команды. Мы быстро согласовали все детали и подписали контракт. «Зенит», в свою очередь, так и не связался с моим агентом этим летом. Видимо, Хавьер Паскуаль действительно не видит меня в составе. Это его видение, что есть, то есть.
Конечно, я думал, что останусь там, но раз так сложились обстоятельства, то надо двигаться дальше. Хоть мне и 34 года, я не собираюсь выходить на пенсию. Хочу играть, быть востребованным, а не сидеть на скамейке и получать зарплату. Чувствую в себе силы и уверен, что еще способен выступать на самом высоком уровне. Своей игрой я продемонстрировал это в прошлом сезоне», — приводят слова Воронова «Известия».
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