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Один из лучших снайперов Евролиги Фредетт определился с новым клубом

Один из лучших снайперов Евролиги Фредетт определился с новым клубом
Баскетбол / Евролига 0

Атакующий защитник Джиммер Фредетт согласовал однолетний контракт с клубом китайской баскетбольной ассоциации (КБА) «Шанхай Шаркс» на сумму $ 1,6 млн, сообщает обозреватель Sportando Эмилиано Карчиа на своей странице в «Твиттере».

Экс-игрок НБА Фредетт провёл прошлый сезон в «Панатинаикосе», дебютировав в европейском баскетболе. В досрочно завершённом сезоне-2019/2020 Фредетт набирал 12,0 очка за игру, реализовывая 41,7% попаданий из-за дуги, 52,5% двухочковых бросков и 95,5% штрафных. Один из нескольких игроков Евролиги, покоривший снайперскую гроссмейстерскую отметку точности 50-40-90 (более 50% точности с игры, более 40% трёхочковых и более 90% штрафных).

Стоит отметить, что Фредетт ранее выступал за «Шанхай» с 2016 по 2019 год, трижды приняв участие в Матче звёзд чемпионата Китая

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