Один из лучших снайперов Евролиги Фредетт определился с новым клубом

Атакующий защитник Джиммер Фредетт согласовал однолетний контракт с клубом китайской баскетбольной ассоциации (КБА) «Шанхай Шаркс» на сумму $ 1,6 млн, сообщает обозреватель Sportando Эмилиано Карчиа на своей странице в «Твиттере».



Экс-игрок НБА Фредетт провёл прошлый сезон в «Панатинаикосе», дебютировав в европейском баскетболе. В досрочно завершённом сезоне-2019/2020 Фредетт набирал 12,0 очка за игру, реализовывая 41,7% попаданий из-за дуги, 52,5% двухочковых бросков и 95,5% штрафных. Один из нескольких игроков Евролиги, покоривший снайперскую гроссмейстерскую отметку точности 50-40-90 (более 50% точности с игры, более 40% трёхочковых и более 90% штрафных).



Стоит отметить, что Фредетт ранее выступал за «Шанхай» с 2016 по 2019 год, трижды приняв участие в Матче звёзд чемпионата Китая