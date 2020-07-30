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«Реал» определился, как будет взимать 6 млн евро с желающего покинуть команду Кампаццо

«Реал» определился, как будет взимать 6 млн евро с желающего покинуть команду Кампаццо
Баскетбол / Евролига 0

В «Реале» определились с действиями в отношении аргентинского разыгрывающего Факундо Кампаццо, который собирается покинуть клуб. Об этом сообщает Defensa Central.

Напомним, Кампаццо намерен в одностороннем порядке разорвать соглашение с «Реалом» и попробовать свои силы в Национальной баскетбольной ассоциации. За это он должен будет заплатить 6 млн евро. Сообщается, что в «Реале» не станут снижать эту сумму, зато позволят баскетболисту выплатить её в рассрочку.

Ранее стал известен список игроков, которые могут перейти в «Реал» после ухода Кампаццо. Это Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Скотти Уилбекин («Маккаби» Тель-Авив), Лука Вильдоса («Баскония»), Брэдли Уонамейкер («Бостон Селтикс») и Йоги Феррелл («Сакраменто Кингз»).

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