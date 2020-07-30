Гомельский спрогнозировал пару участников финала НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал об ожиданиях от возобновления сезона НБА, которое состоится сегодня, 30 июля.
«Я посмотрел 17 команд из 22, в их составе нет ни одного игрока, даже суперзвёздного статуса, который бы вошёл в оптимальную форму. Из того, что я увидел, на «Западе» могут посоперничать «Лейкерс» и «Клипперс». «Даллас» пока что не готов. Что касается Восточной конференции, с кем бы ни встретился «Милуоки», скорее всего, с «Торонто», — всё равно они будут сильнее. Так что я бы поставил на финал «Лейкерс» или «Клипперс» против «Милуоки».
От кого стоит ждать сенсации? На «Западе» очень надеюсь на «Даллас», а на «Востоке» — на «Торонто», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Тренировочный лагерь команд НБА завершился вчера, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
- 30 июля 2020
-
15:04
-
14:40
-
14:13
-
13:20
-
12:22
-
11:00
-
10:55
-
10:20
-
09:22
-
08:08
-
02:32
-
02:17
-
00:45
-
00:37
-
00:25
-
00:14
- 29 июля 2020
-
22:59
-
21:57
-
21:41
-
20:49
-
18:51
-
18:00
-
16:40
-
15:42
-
14:37
-
13:20
-
12:24
-
12:04
-
11:45
-
11:21
-
10:39
-
10:21
-
09:28
-
09:23
-
08:15