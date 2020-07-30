Гомельский спрогнозировал пару участников финала НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал об ожиданиях от возобновления сезона НБА, которое состоится сегодня, 30 июля.

«Я посмотрел 17 команд из 22, в их составе нет ни одного игрока, даже суперзвёздного статуса, который бы вошёл в оптимальную форму. Из того, что я увидел, на «Западе» могут посоперничать «Лейкерс» и «Клипперс». «Даллас» пока что не готов. Что касается Восточной конференции, с кем бы ни встретился «Милуоки», скорее всего, с «Торонто», — всё равно они будут сильнее. Так что я бы поставил на финал «Лейкерс» или «Клипперс» против «Милуоки».

От кого стоит ждать сенсации? На «Западе» очень надеюсь на «Даллас», а на «Востоке» — на «Торонто», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился вчера, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.