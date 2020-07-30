Карасёв назвал предпочтительного чемпиона и MVP сезона НБА

Игрок «Химок» Сергей Карасёв, выступавший за «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс», рассказал об ожиданиях от возобновления сезона НБА, которое состоится сегодня, 30 июля.

«Я был бы рад, если бы выиграл «Даллас», а MVP забрал Лука Дончич. Если выбирать между Яннисом и Леброном, лучше бы взял Яннис. Адетокунбо грек, европеец, пусть молодой забирает», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился вчера, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.