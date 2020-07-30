Гомельский выбрал MVP сезона НБА между Леброном, Яннисом и Каваем

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал об ожиданиях от возобновления сезона НБА, которое состоится сегодня, 30 июля.

«Если брать MVP, на него три претендента: Леброн Джеймс, Кавай Леонард и Яннис Адетокунбо. По результативности никто не сможет поспорить с Яннисом, но MVP определяют исходя из того, чья команда прошла дальше. Исходя из своих прогнозов, поставлю на Адетокунбо», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился вчера, 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.