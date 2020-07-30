«Если не Кириленко, то кто?» Кузякин — о выборах президента РФБ

Бывший капитан «Зенита» Артём Кузякин считает, что в настоящий момент нет других реальных кандидатов на пост президента РФБ, кроме Андрея Кириленко.
«Во-первых, мы с Андреем одногодки. Играли вместе ещё с детства, он всегда выделялся лидерскими качествами, талантом сумасшедшим.
Что касается его профессиональной деятельности в федерации сейчас, хочу сказать, что если не он, то кто? Реальных претендентов на пост президента нет. Видно его работу, видно порядок, который он навёл в федерации. Андрей убрал бардак, который творился до него.
Единственный момент, который немного смущает, — это молодые кадры, которых сейчас огромный дефицит, и их подготовка. Хотя какая-то определённая работа, конечно, ведётся, но нет резерва той сборной, игроки которой вот-вот уже закончат. Заменить их сейчас некем, даже фамилий не назову», — приводит слова Кузякина Sports.ru.
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