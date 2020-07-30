18-летний российский игрок продолжит карьеру в Адриатической лиге

Российский защитник Егор Сытников подписал контракт с «Цедевитой-Олимпией», сообщает Sportando. Соглашение с 18-летним баскетболистом рассчитано на четыре сезона.



В прошлом сезоне молодёжной Адриатической лиги Сытников набирал в среднем 12,6 очка, совершал 5,0 подбора и отдавал 1,4 результативной передачи за матч. В молодёжном турнире Евролиги сезона-2019/2020 Сытников набирал 18,5 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 1,8 результативной передачи за игру.



«Цедевита-Олимпия» ранее узнала своих соперников по групповому этапу Еврокубка. Команда попала в группу D, где сыграет с «Промитеасом», «Гран-Канарией», «Тренто», «Бураспором» и «Нантером».



Ранее другой российский молодой игрок Владислав Голдин перешёл в команду университета Техас Тек, выступающую в американской лиге NCAA.