Агент объяснил, как в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к Монро и Шведу
Агент Станислав Рыжов объяснил, как в прессе появилась информация о возможном интересе «Зенита» к Грегу Монро и Алексею Шведу. По словам Рыжова, один из инсайдеров неверно понял информацию.
«Монро в «Химках» и Монро в «Зените» – две абсолютно не связанные истории. «Химки» действительно долго рассматривали Монро, анализировали его возможности. «Зенит» не планировал брать этого игрока. Александр Церковный верно сказал про два диких трансферных слуха: Швед и Монро в «Зените». Кто-то из инсайдеров недослышал и вбросил неверную информацию, а остальные подхватили», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».
Напомним, Монро подписал контракт с «Химками», а Алексей Швед продлил контракт с подмосковной командой.
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