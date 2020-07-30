Команда НФЛ хлёстко ответила Леброну, высмеявшему её отказ от названия из-за расизма

Франшиза НФЛ «Футбольная команда Вашингтона» иронично ответила лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который ранее высмел организацию за отказ от названия «Редскинз».

«Твоего сына зовут Леброн Джеймс-младший, прямо по буквам», — написала «Футбольная команда Вашингтона» на своей странице в «Твиттере», намекая на отсутствие оригинальноести у Джеймса и нелепость его претензий.

Ранее Джеймс потроллил команду НФЛ из Вашингтона, которая отказалась от псевдонима из-за обвинений в расизме. Клуб назывался «Вашингтон Редскинз», но вторую часть сочли расистской в отношении коренных жителей США («Редскинз» переводится как «краснокожие». — Прим. «Чемпионата»). В итоге руководство решило оставить команду без псевдонима до конца сезона, используя название «Футбольная команда Вашингтона».



«Просто просыпаешься от дремоты перед игрой, чтобы узнать о «Футбольной команде Вашингтона»??? Это реально? Ни за что! У них было тщательное и продолжительное заседание совета директоров по этому вопросу», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере», сопроводив сообщение ироничными смайлами, чем вызвал критическую реакцию Сети.