ЦСКА возглавил рейтинг Евролиги, «Химки» заняли пятое место, «Зенит» — девятое

Портал Eurodevotion составил собственный рейтинг команд Евролиги исходя из селекции клубов во время паузы.

Рейтинг возглавил ЦСКА, являющийся действующим чемпионом Евролиги. Московский клуб выиграл турнир в позапрошлом сезоне, а минувший сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

Второе место в списке заняла «Барселона», третье — мадридский «Реал». Топ-5 рейтинга замкнули «Химки», а девятое место занял «Зенит», который в прошлом сезоне дебютировал в турнире. Питерский клуб из-за досрочного завершения сезона сохранил место в турнире.

Топ-10 рейтинга команд Евролиги:

1. ЦСКА

2. «Барселона»

3. «Реал»

4. «Анадолу Эфес»

5. «Химки»

6. «Милан»

7. «Маккаби»

8. «Олимпиакос»

9. «Зенит»

10. «Валенсия»