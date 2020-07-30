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ЦСКА возглавил рейтинг Евролиги, «Химки» заняли пятое место, «Зенит» — девятое

ЦСКА возглавил рейтинг Евролиги, «Химки» заняли пятое место, «Зенит» — девятое
Баскетбол / Евролига 0

Портал Eurodevotion составил собственный рейтинг команд Евролиги исходя из селекции клубов во время паузы.

Рейтинг возглавил ЦСКА, являющийся действующим чемпионом Евролиги. Московский клуб выиграл турнир в позапрошлом сезоне, а минувший сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

Второе место в списке заняла «Барселона», третье — мадридский «Реал». Топ-5 рейтинга замкнули «Химки», а девятое место занял «Зенит», который в прошлом сезоне дебютировал в турнире. Питерский клуб из-за досрочного завершения сезона сохранил место в турнире.

Топ-10 рейтинга команд Евролиги:

1. ЦСКА
2. «Барселона»
3. «Реал»
4. «Анадолу Эфес»
5. «Химки»
6. «Милан»
7. «Маккаби»
8. «Олимпиакос»
9. «Зенит»
10. «Валенсия»

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