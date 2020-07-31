«Юта» совершила впечатляющий камбэк в игре против «Нью-Орлеана», Зайон набрал 13 очков

«Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Юте Джаз» со счётом 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27) в первом матче возобновлённого после пандемии коронавируса регулярного чемпионата НБА. По ходу матча «Юта» уступала 16 очков, но в итоге совершила камбэк.
Самым результативным в составе победителей стал атакующий защитник Джордан Кларксон, набравший 23 очка. В активе Майка Конли и Донована Митчелла по 20 очков. Центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов. У «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм набрал 23 очка, Джей Джей Редик — 21 очко, Джру Холидэй — 20 очков. На счету первого номера драфта НБА 2019 года Зайона Уильямсона 13 очков. Он провёл на площадке 15 минут, поскольку только недавно влился в тренировочный процесс после отъезда из кампуса НБА по личным причинам.
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