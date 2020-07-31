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Кириленко: не думаю, что ЦСКА будет всех рвать. Команда примерно на уровне прошлого сезона

Кириленко: не думаю, что ЦСКА будет всех рвать. Команда примерно на уровне прошлого сезона
Баскетбол / Евролига 0

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил потенциал ЦСКА в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Не думаю, что они будут всех рвать. ЦСКА остался примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Их задача обыгрывать всех и вся во всех турнирах. И если бы они подписали не Шенгелию и Милутинова, а, например, Томича и Уилбекина, то ничего бы не изменилось.

Также не стоит забывать, что, приобретя Милутинова, «армейцы» потеряли Хайнса, который был очень важным игроком. Он придавал огромную уверенность команде. Воронцевич долгие годы олицетворял ЦСКА и, безусловно, с этой точки зрения это потеря. Также ушли Куфос, Миша Кулагин, Сент-Рос, Бэйкер… Это не были определяющие игроки, но ростер-то уменьшился. А у ЦСКА очень плотный график, и тренеру будет сложнее распределить нагрузку», — приводят слова Кириленко «Известия».

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