«Лейкерс» обыграли «Клипперс», Леброн и Дэвис набрали 50 очков. У Джеймса победный бросок

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24) в матче регулярного чемпионата НБА, который возобновился после перерыва из-за пандемии коронавируса.
В составе «Лейкерс» 50 очков на двоих набрали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. На счету Дэвиса 34 очка и 8 подборов, у Джеймса 16 очков, 11 подборов и 7 передач. Также в составе «Лейкерс двузначную результативность покорили Кайл Кузма (16 очков, 7 подборов) и Дион Уэйтерс (11 очков). Леброн забил победный бросок при счёте 101:101.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс»
В составе «Клипперс» выделились Пол Джордж (30 очков) и Кавай Леонард (28 очков), которые на двоих набрали больше половины командной результативности. Патрик Беверли (12 очков) и Реджи Джексон (10 очков) сумели добраться до двузначной результативности.
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