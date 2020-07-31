Леброн и Дэвис покорили выдающееся достижение О’Нила и Коби в первом матче рестарта НБА

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс стали первым дуэтом клуба из Калифорнии со времён Шакила О’Нила и Коби Брайанта в сезоне-2002/2003, каждый представитель которого провёл минимум 20 матчей за сезон с результативностью 30 и более очков, сообщает ESPN Stats and Info на своей странице в «Твиттере».
В первом матче рестарта регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (103:101) Энтони Дэвис набрал 34 очка, что стало для него 20-м матчем с 30+ набранных очков за сезон. Это и позволило сопоставить достижение О’Нила и Брайанта, поскольку Леброн ранее уже покорил отметку из 20 матчей с 30+ баллов в графе результативности.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, Джеймс и Дэвис выступают вместе в «Лейкерс» только первый сезон. Дэвис перешёл в клуб из Лос-Анджелеса прошлым летом после обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс».
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