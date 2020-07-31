Кириленко ответил на критику Родионова по поводу высказывания о сборной России

Глава Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко ответил на критику президента «Автодора» Владимира Родионова после слов о сборной России. Ранее Родионов отреагировал на слова Кириленко, который сказал, что сборная России входит в четвёрку лучших в Европе в полном составе и без травм.

«Мне кажется, что я говорил это после Евробаскета-2017, где мы заняли четвёртое место. Непонятно, почему сейчас эту цитату все начали обсуждать. Что касается Владимира Евстафьевича, то он мне искренне нравится. Он живёт баскетболом, тратит на него личные средства, но его высказывания порой противоречат его действиям. Он говорит, что надо развивать молодых игроков, но в «Автодоре» в основном играют легионеры. Каждое лето саратовский клуб набирает новых иностранцев на первые роли, а воспитанники получают совсем немного игрового времени. Если бы Родионов на своём примере показал, что команда действительно делает ставку на своих ребят, то это было бы по-настоящему сильно», — приводят слова Кириленко «Известия».