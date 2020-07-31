Баркли предсказал следующую звезду НБА, которая поступит как Дюрант и покинет родной клуб
Знаменитый в прошлом баскетболист, а ныне телеэксперт Чарльз Баркли предположил, что звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо покинет клуб, если не сможет стать с ним чемпионом. Ранее так поступил Кевин Дюрант, который не смог стать чемпионом в составе «Оклахома-Сити Тандер» и перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз», с которым взял два титула.
«Меня беспокоит, что возникнет ещё одна ситуация как с Кевином Дюрантом. Не хотелось бы этого. Думаю, для баскетбола было бы здорово, если бы «Бакс» взяли титул. Яннис — отличный парень, а Милуоки — один из самых недооценённых городов в НБА.
Когда выиграл «Торонто», это было прекрасно для НБА. Думаю, было бы здорово, если бы в этом сезоне победил «Милуоки», — приводит слова Баркли Clutch Points.
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