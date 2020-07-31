Кириленко высказался о «Химках» и «Зените» с прицелом на следующий сезон

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, чего, по его мнению, следует ожидать от «Химок» и «Зенита» в сезоне-2020/2021. Кириленко дал понять, что у подмосковного клуба больше шансов на успешное выступление в Единой лиге ВТБ и Евролиге, чем у клуба из Санкт-Петербурга.

«Химки» точечно усиливаются и делают это очень грамотно. С приходом Мики, Монро и Воронова подмосковный клуб будет ещё сильнее, вновь сможет на равных соперничать с ЦСКА во внутреннем чемпионате и бороться за выход в плей-офф Евролиги.

По «Зениту» мне сложно сказать что-то конкретное. Команда вновь серьёзно изменилась, и им потребуется какое-то время на поиск своей игры. Посмотрим, насколько затянется этот процесс», — приводят слова Кириленко «Известия».