Смит назвал пять игроков, которые испытывают самое большое давление во время рестарта НБА

Журналист ESPN Стивен Эй Смит назвал имена пятерых игроков, которые испытывают самое большое давление во время рестарта НБА. Все они являются лидерами своих команд, всерьёз претендующих на чемпионство.

По мнению Смита, в этот список входят Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата пройдут с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.