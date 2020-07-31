Леброн Джеймс превзошёл знаменательное достижение Коби Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс добыл 837 побед за карьеру в регулярном чемпионате НБА по итогам первого матча рестарта сезона-2019/2020 с «Лос-Анджелес Клипперс» (103:101), сообщает Clutch Points.



Джеймс по количеству побед в регулярном чемпионате обошёл легенду «Лейкерс» Коби Брайанта и Клиффорда Робинсона, у которых за карьеру было 836 выигрышей. Леброн поднялся на девятое место в истории по данному показателю. Его ближайшей целью является Дерек Фишер (853). Также Леброна пока опережают Тони Паркер (892), Дирк Новицки (916), Карл Мэлоун (952), Джон Стоктон (953), Тим Данкан (1001) и Роберт Пэриш (1004).

Лидером по количеству побед в регулярном чемпионате является Карим Абдул-Джаббар (1074).