Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс превзошёл знаменательное достижение Коби Брайанта

Леброн Джеймс превзошёл знаменательное достижение Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс добыл 837 побед за карьеру в регулярном чемпионате НБА по итогам первого матча рестарта сезона-2019/2020 с «Лос-Анджелес Клипперс» (103:101), сообщает Clutch Points.

Джеймс по количеству побед в регулярном чемпионате обошёл легенду «Лейкерс» Коби Брайанта и Клиффорда Робинсона, у которых за карьеру было 836 выигрышей. Леброн поднялся на девятое место в истории по данному показателю. Его ближайшей целью является Дерек Фишер (853). Также Леброна пока опережают Тони Паркер (892), Дирк Новицки (916), Карл Мэлоун (952), Джон Стоктон (953), Тим Данкан (1001) и Роберт Пэриш (1004).

Лидером по количеству побед в регулярном чемпионате является Карим Абдул-Джаббар (1074).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020