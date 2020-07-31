Измученный Леброн лёг на пол и не смог принять душ после первого матча рестарта НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором рассказал, что после напряжённого первого матча в возобновлённом чемпионате НБА у него не было сил даже на то, чтобы принять душ.



«Первая игра с марта. Не могу встать с пола. Хорошо бы сходить в душ. Вот наконец-то мне удалось сесть. Брон, тащи всё же свою задницу в душ», — сказал Джеймс.

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24) в матче регулярного чемпионата НБА, который возобновился после перерыва из-за пандемии коронавируса.



В составе «Лейкерс» 50 очков на двоих набрали Энтони Дэвис и Джеймс. На счету первого 34 очка и 8 подборов, у Леброна 16 очков, 11 подборов и 7 передач. Также в составе «Лейкерс» двузначную результативность продемонстрировали Кайл Кузма (16 очков, 7 подборов) и Дион Уэйтерс (11 очков). На счету Леброна победный бросок при счёте 101:101.