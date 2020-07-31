Измученный Леброн лёг на пол и не смог принять душ после первого матча рестарта НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором рассказал, что после напряжённого первого матча в возобновлённом чемпионате НБА у него не было сил даже на то, чтобы принять душ.
«Первая игра с марта. Не могу встать с пола. Хорошо бы сходить в душ. Вот наконец-то мне удалось сесть. Брон, тащи всё же свою задницу в душ», — сказал Джеймс.
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24) в матче регулярного чемпионата НБА, который возобновился после перерыва из-за пандемии коронавируса.
В составе «Лейкерс» 50 очков на двоих набрали Энтони Дэвис и Джеймс. На счету первого 34 очка и 8 подборов, у Леброна 16 очков, 11 подборов и 7 передач. Также в составе «Лейкерс» двузначную результативность продемонстрировали Кайл Кузма (16 очков, 7 подборов) и Дион Уэйтерс (11 очков). На счету Леброна победный бросок при счёте 101:101.
- 31 июля 2020
-
20:04
-
19:54
-
19:43
-
19:24
-
18:47
-
17:52
-
15:44
-
14:14
-
13:33
-
12:22
-
11:55
-
11:22
-
10:20
-
09:22
-
08:38
-
08:19
-
07:41
-
07:22
-
07:03
-
06:59
-
06:48
- 30 июля 2020
-
23:43
-
22:31
-
21:19
-
21:14
-
20:49
-
19:57
-
19:45
-
19:34
-
19:29
-
19:04
-
17:57
-
16:12
-
15:04
-
14:40