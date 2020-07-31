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Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса
Баскетбол / НБА 0

Перед матчем НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Лос-Анджелес Клипперс» игроки обеих команд во время гимна США встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Однако не всех поклонников это обрадовало.

Увидев это, фанат «Лейкерс» по имени Джеймс Берри вышел на улицу и сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, тем самым выразив несогласие с позицией игроков любимой команды.

«Они опустились на колени, когда звучал гимн, поэтому больше не собираюсь покупать мусор фирмы Nike, сделанный в коммунистическом Китае», — написал он под видео, размещенным в «Фейсбуке».

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновился 30 июля. В первом матче «Лейкерс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24) обыграли «Клипперс». 50 очков на двоих у победителей набрали Дэвис и Джеймс. На счету первого 34 очка и 8 подборов, у второго — 16 очков, 11 подборов и 7 передач.

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