Перкинс назвал игрока НБА, против которого невозможно защищаться

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс восхитился игрой форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса в матче с «Клипперс».

«Энтони Дэвис был лучшим игроком на площадке, и с этим трудно спорить. «Лейкерс» закрыли третью четверть рывком 12:6, 10 очков из 12 набрал Дэвис. После этого у «Клипперс» уже не было шансов, они потеряли импульс. Дэвис – талант поколения, против него невозможно защищаться. Единственный, с кем его можно сравнить, — это Кевин Гарнетт», — сказал Перкинс в интервью, опубликованном на канале Get Up в «Твиттере».



Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновился 30 июля. В первом матче «Лейкерс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24) обыграли «Лос-Анджелес Клипперс». 50 очков на двоих у победителей набрали Дэвис и Леброн Джеймс. На счету первого 34 очка и 8 подборов, у второго — 16 очков, 11 подборов и 7 передач.