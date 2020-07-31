Перкинс назвал игрока НБА, против которого невозможно защищаться

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс восхитился игрой форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса в матче с «Клипперс».
«Энтони Дэвис был лучшим игроком на площадке, и с этим трудно спорить. «Лейкерс» закрыли третью четверть рывком 12:6, 10 очков из 12 набрал Дэвис. После этого у «Клипперс» уже не было шансов, они потеряли импульс. Дэвис – талант поколения, против него невозможно защищаться. Единственный, с кем его можно сравнить, — это Кевин Гарнетт», — сказал Перкинс в интервью, опубликованном на канале Get Up в «Твиттере».
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновился 30 июля. В первом матче «Лейкерс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24) обыграли «Лос-Анджелес Клипперс». 50 очков на двоих у победителей набрали Дэвис и Леброн Джеймс. На счету первого 34 очка и 8 подборов, у второго — 16 очков, 11 подборов и 7 передач.
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