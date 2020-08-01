Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Баркли вступился за единственного игрока, не ставшего на колено перед матчем НБА

Баркли вступился за единственного игрока, не ставшего на колено перед матчем НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс», за это на него обрушились с критикой. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.

Одним из немногих кто заступился за игрока стал член Зала славы, а ныне аналитик TNT Чарльз Баркли.

«Если люди решают не преклонять колено, это не значит, что они плохие», — заявил Баркли в эфире TNT после игры.

Напомним, «Орландо Мэджик» переиграл «Бруклин Нетс» со счётом 128:118 (36:39, 34:20, 41:23, 17:36).

Надписи Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») появились на площадках НБА в Орландо в рамках борьбы за расовую и социальную справедливость.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020