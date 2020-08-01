Баркли вступился за единственного игрока, не ставшего на колено перед матчем НБА

Форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс», за это на него обрушились с критикой. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.



Одним из немногих кто заступился за игрока стал член Зала славы, а ныне аналитик TNT Чарльз Баркли.



«Если люди решают не преклонять колено, это не значит, что они плохие», — заявил Баркли в эфире TNT после игры.

Напомним, «Орландо Мэджик» переиграл «Бруклин Нетс» со счётом 128:118 (36:39, 34:20, 41:23, 17:36).

Надписи Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») появились на площадках НБА в Орландо в рамках борьбы за расовую и социальную справедливость.