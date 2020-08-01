33 очка Джексона и дабл-дабл Моранта не спасли «Мемфис» от проигрыша «Портленду»

В США на стадионе спортивного комплекса ESPN в Орландо состоялся очередной матч НБА после возобновления сезона — «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 140:135 (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11).
Лучшую результативность в игре продемонстрировали защитник «Портленда» Си Джей Макколлум и форвард Джарен Джексон, набравшие одинаковое количество очков — 33.
Значимый вклад в победу «Портленда» внёс американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, на счету которого 29 очков, 5 подборов и 9 передач.
Дабл-даблом удалось отметиться игроку проигравшей команды — разыгрывающему «Мемфиса» Джа Моранту (22 очка, 5 подборов и 11 передач).
«Портленд Трэйл Блэйзерс» (30-37), занимающий 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, вплотную приблизился к «Мемфис Гриззлиз» (32-34), замыкающему зону плей-офф Запада.
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