33 очка Джексона и дабл-дабл Моранта не спасли «Мемфис» от проигрыша «Портленду»

В США на стадионе спортивного комплекса ESPN в Орландо состоялся очередной матч НБА после возобновления сезона — «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 140:135 (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11).

Лучшую результативность в игре продемонстрировали защитник «Портленда» Си Джей Макколлум и форвард Джарен Джексон, набравшие одинаковое количество очков — 33.

Значимый вклад в победу «Портленда» внёс американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, на счету которого 29 очков, 5 подборов и 9 передач.

Дабл-даблом удалось отметиться игроку проигравшей команды — разыгрывающему «Мемфиса» Джа Моранту (22 очка, 5 подборов и 11 передач).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (30-37), занимающий 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, вплотную приблизился к «Мемфис Гриззлиз» (32-34), замыкающему зону плей-офф Запада.