Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

33 очка Джексона и дабл-дабл Моранта не спасли «Мемфис» от проигрыша «Портленду»

33 очка Джексона и дабл-дабл Моранта не спасли «Мемфис» от проигрыша «Портленду»
Баскетбол / НБА 0

В США на стадионе спортивного комплекса ESPN в Орландо состоялся очередной матч НБА после возобновления сезона — «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 140:135 (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11).

Лучшую результативность в игре продемонстрировали защитник «Портленда» Си Джей Макколлум и форвард Джарен Джексон, набравшие одинаковое количество очков — 33.

Значимый вклад в победу «Портленда» внёс американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, на счету которого 29 очков, 5 подборов и 9 передач.

Дабл-даблом удалось отметиться игроку проигравшей команды — разыгрывающему «Мемфиса» Джа Моранту (22 очка, 5 подборов и 11 передач).

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (30-37), занимающий 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, вплотную приблизился к «Мемфис Гриззлиз» (32-34), замыкающему зону плей-офф Запада.

НБА - регулярный чемпионат
31 июля 2020, пятница. 23:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
140 : 135
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 33, Лиллард - 29, Энтони - 21, Нуркич - 18, Трент-мл. - 17, Хезонья - 8, Коллинс - 7, Уайтсайд - 7, Адамс, Браун, Габриэль, Литтл, Оар, Саймонс
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 33, Морант - 22, Кларк - 21, Валанчюнас - 16, Брукс - 15, Джексон - 8, Мелтон - 7, Аллен - 5, Андерсон - 4, Толливер - 4, Porter, Ватанабэ, Гудурич, Джонс, Дьенг, Кончар, Уинслоу
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020