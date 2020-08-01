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«Милуоки» обыграл «Бостон». Яннис Адетокунбо был близок к трипл-даблу

«Милуоки» обыграл «Бостон». Яннис Адетокунбо был близок к трипл-даблу
Баскетбол / НБА 0

В США на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Орландо состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА после возобновления сезона, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 119:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 25-летний греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который был близок к трипл-даблу, набрав 36 очков и совершив 15 подборов и 7 передач.

Наиболее результативным в составе «Бостона» стал разыгрывающий Маркус Смарт – 23 очка, а также 4 подбора и 1 передача. Дабл-дабл оформил немецкий центровой «Селтикс» Даниэль Тайс (13 очков, 12 подборов и 3 передачи).

«Милуоки Бакс» (54-12) является лидером Восточной конференции НБА, а «Бостон Селтикс» (43-22) занимает 3-е место, выступая в той же конференции.

НБА - регулярный чемпионат
01 августа 2020, суббота. 01:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 18, Лопес - 14, Дивинченцо - 10, Лопес - 9, Мэттьюз - 9, Ильясова - 7, Хилл - 7, Корвер - 6, Браун - 3, Адетокунбо, Бледсо, Коннотон, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Уильямс
Бостон Селтикс: Смарт - 23, Браун - 22, Хэйворд - 17, Уокер - 16, Уонамэйкер - 14, Тайс - 13, Тейтум - 5, Кантер - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
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