«Милуоки» обыграл «Бостон». Яннис Адетокунбо был близок к трипл-даблу

В США на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Орландо состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА после возобновления сезона, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 119:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 25-летний греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который был близок к трипл-даблу, набрав 36 очков и совершив 15 подборов и 7 передач.

Наиболее результативным в составе «Бостона» стал разыгрывающий Маркус Смарт – 23 очка, а также 4 подбора и 1 передача. Дабл-дабл оформил немецкий центровой «Селтикс» Даниэль Тайс (13 очков, 12 подборов и 3 передачи).

«Милуоки Бакс» (54-12) является лидером Восточной конференции НБА, а «Бостон Селтикс» (43-22) занимает 3-е место, выступая в той же конференции.