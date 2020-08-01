Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, Харден набрал 48 очков, у Дончича трипл-дабл

«Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, Харден набрал 48 очков, у Дончича трипл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В Орландо (США) состоялся очередной матч НБА после возобновления сезона — «Даллас Маверикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 153:149 (42:42, 33:43, 33:34, 31:20, 14:10).

Лучшую результативность в игре продемонстрировал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 49 очков, а также совершивший 9 подборов, 3 блок-шота и 8 передач. Его напарник Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов. В составе «Далласа» стоит отметить разыгрывающего Луку Дончича, который записал себе в актив трипл-дабл – 28 очков, 13 подборов и 10 передач, а также форварда Кристапса Порзингиса, оформившего дабл-дабл – 39 очков и 16 подборов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Хьюстон» занимает в таблице Западной конференции 5-е место (41-24), а «Даллас» находится на 7-й строчке (40-28).

НБА - регулярный чемпионат
01 августа 2020, суббота. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
149 : 153
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Порзингис - 39, Бёрк - 31, Дончич - 28, Хардуэй-младший - 24, Клебер - 7, Марьянович - 6, Финни-Смит - 6, Райт - 5, Карри - 3, Cleveland, Reaves, Бареа, Джексон, Кидд-Гилкрист, Ли, Пауэлл
Хьюстон Рокетс: Харден - 49, Уэстбрук - 31, Хаус - 20, Ковингтон - 13, Маклемор - 13, Грин - 10, Риверс - 10, Такер - 7, Frazier, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Мба а Муте, Чендлер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020