«Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, Харден набрал 48 очков, у Дончича трипл-дабл

В Орландо (США) состоялся очередной матч НБА после возобновления сезона — «Даллас Маверикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 153:149 (42:42, 33:43, 33:34, 31:20, 14:10).
Лучшую результативность в игре продемонстрировал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 49 очков, а также совершивший 9 подборов, 3 блок-шота и 8 передач. Его напарник Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов. В составе «Далласа» стоит отметить разыгрывающего Луку Дончича, который записал себе в актив трипл-дабл – 28 очков, 13 подборов и 10 передач, а также форварда Кристапса Порзингиса, оформившего дабл-дабл – 39 очков и 16 подборов.
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«Хьюстон» занимает в таблице Западной конференции 5-е место (41-24), а «Даллас» находится на 7-й строчке (40-28).
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