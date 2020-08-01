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Грег Попович и Бекки Хэммон не встали на колено. Тренер «Спёрс» объяснил, почему

Грег Попович и Бекки Хэммон не встали на колено. Тренер «Спёрс» объяснил, почему
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович не стал вставать на одно колено по время исполнения гимна США перед матчем НБА с «Сакраменто Кингз», который состоялся в Орландо.

Также осталась стоять и ассистентка 71-летнего специалиста – Бекки Хэммон.

«Я предпочёл бы оставить это при себе. Каждый должен принимать своё собственное решение. Лига прекрасно всё устроила – у каждого есть право реагировать так, как он считает нужным. И по каким бы то ни было причинам, я действовал так, как посчитал нужным», — приводит комментарий Поповича журналист AP Sports в «Твиттере».

Игроки НБА планируют преклонять колено во время исполнения национального гимна в первые дни сезона в поддержку движение за расовую и социальную справедливость в США.

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