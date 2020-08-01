Вставший на колено Дерозан отреагировал на решение Поповича и Хэммон остаться стоять

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан прокомментировал решение главного тренера Грега Поповича и ассистентки 71-летнего специалиста Бекки Хэммон не преклонять колено во время исполнения гимна США перед началом матча с «Сакраменто Кингз» – 129:120 (33:30, 21:35, 32:27, 33:28).



«Не сомневаемся в том, во что верят Поп и Хэммон. Грег молчит. Бекки — на передовой. Она выступает за равенство. Нет нужды поносить кого-то за то, что он стоит», — приводит слова Дерозана Clutch Points.



У Дерозана в матче с «Сакраменто» дабл-дабл, он набрал 27 очков и записал в актив 10 передач и 5 подборов.



Игроки НБА планируют преклонять колено во время исполнения национального гимна в первые дни сезона в поддержку движения за расовую и социальную справедливость в США Black Lives Matter.