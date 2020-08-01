Шенгелия: что бы ни говорил о переходе в ЦСКА, мои противники не изменят мнение
Капитан сборной Грузии и нападающий московского ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, что его не тревожит ситуация, как его переход в «армейский» клуб восприняли на родине. Торнике отметил, что объяснения не помогут изменить точку зрения противников.
«Беспокоит ли меня эта ситуация? Нет, совсем нет. Что бы я ни говорил об этом инциденте, ни сторонники, ни противники не изменят мнение, поэтому я решил, что не должен терять время. У меня его нет. И, вероятно, ни у кого нет», — приводит слова Торнике Шенгелии leadersport.ge.
Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Поступок баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.
- 1 августа 2020
-
10:33
-
10:03
-
09:18
-
08:50
-
08:27
-
08:21
-
07:32
-
07:27
-
06:03
-
04:35
-
02:26
-
01:59
-
00:50
-
00:42
-
00:30
- 31 июля 2020
-
23:17
-
22:00
-
20:59
-
20:04
-
19:54
-
19:43
-
19:24
-
18:47
-
17:52
-
15:44
-
14:14
-
13:33
-
12:22
-
11:55
-
11:22
-
10:20
-
09:22
-
08:38
-
08:19
-
07:41
Партнерский контент