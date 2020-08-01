Шенгелия: что бы ни говорил о переходе в ЦСКА, мои противники не изменят мнение

Капитан сборной Грузии и нападающий московского ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, что его не тревожит ситуация, как его переход в «армейский» клуб восприняли на родине. Торнике отметил, что объяснения не помогут изменить точку зрения противников.



«Беспокоит ли меня эта ситуация? Нет, совсем нет. Что бы я ни говорил об этом инциденте, ни сторонники, ни противники не изменят мнение, поэтому я решил, что не должен терять время. У меня его нет. И, вероятно, ни у кого нет», — приводит слова Торнике Шенгелии leadersport.ge.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Поступок баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.