Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Шенгелия: что бы ни говорил о переходе в ЦСКА, мои противники не изменят мнение

Шенгелия: что бы ни говорил о переходе в ЦСКА, мои противники не изменят мнение
Баскетбол / Евролига 0

Капитан сборной Грузии и нападающий московского ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, что его не тревожит ситуация, как его переход в «армейский» клуб восприняли на родине. Торнике отметил, что объяснения не помогут изменить точку зрения противников.

«Беспокоит ли меня эта ситуация? Нет, совсем нет. Что бы я ни говорил об этом инциденте, ни сторонники, ни противники не изменят мнение, поэтому я решил, что не должен терять время. У меня его нет. И, вероятно, ни у кого нет», — приводит слова Торнике Шенгелии leadersport.ge.

Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Поступок баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020