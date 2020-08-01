Новичок «Зенита» Вольхин ответил, почему у него не получилось реализоваться в «Химках»

Форвард Игорь Вольхин, который покинул подмосковные «Химки» и подписал двухлетнее соглашение с санкт-петербургским «Зенитом», рассказал почему принял такое решение.

«Я надеюсь и даже уверен, что новая команда меня примет. В игровом плане и в человеческом. Предложение «Зенита» я принял, не раздумывая. Это топовая, сильная команда, и это большой, важный шаг для меня в плане игровой карьеры. У меня были переговоры с «Химками» о продолжении выступлений за клуб, но вариант с «Зенитом» больше заинтересовал.



Почему не получилось в „Химках“? Может быть, я чем-то не подошёл главному тренеру Римасу Куртинайтису, не оправдал его ожиданий. Мне сложно судить. Я ведь совсем мало привлекался к работе с основной командой. В основном, был в Суперлиге. Конечно, мне уже хочется карьерного прогресса. Хочется двигаться дальше», — приводит слова Вольхина «Спорт день за днём».