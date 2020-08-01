«Панатинаикос» нашёл замену перешедшему в «Барселону» Калатесу

Разыгрывающий «Реала» Николас Лапровиттола продолжит карьеру в «Панатинаикосе», сообщает AS. По данным источника, бывший игрок «Зенита» согласовал условия контракта с греческим клубом.

В «Панатинаикосе» он заменит Ника Калатеса, перебравшегося в «Барселону». За «Реал» Лапровиттола выступает с прошлого сезона. В минувшем сезоне в Евролиге он в среднем набирал 5,0 очка и совершал 3,0 передачи.

Ранее Калатес признался, что в прошлом испытывал чувство ненависти к Шарунасу Ясикявичюсу. Интересно, что оба нынешним летом присоединились к команде из Каталонии и теперь Калатес будет выступать под руководством литовца, который стал новым главным тренером сине-гранатовых.

Минувший сезон в Евролиге из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно.