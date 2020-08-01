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«Майами» разгромил «Денвер». Игрока, не ставшего на колено, не выпустили на площадку

«Майами» разгромил «Денвер». Игрока, не ставшего на колено, не выпустили на площадку
Баскетбол / НБА 0

В Орландо (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА. «Майами Хит» победил «Денвер Наггетс» со счётом 125:105.

В составе победителей самыми результативными стали Эдрис Адебайо и Джимми Баттлер, они набрали по 22 очка. У «Денвера» — 19 очков в активе у Джерами Гранта и Николы Йокича.

Перед матчем центровой «Майами» Майерс Ленард отказался становиться на одно колено во время звучания гимна США в знак солидарности с борьбой с расизмом. Ленард пояснил, что будет стоять на двух ногах в знак поддержки американских военных. Его брат-морпех ездил в Афганистан.

Преклонение колена стало одним из символов борьбы с расизмом в США и мире. При этом не все поддерживают такой жест.

Ленард в итоге так и не принял участия в матче. Игрок провёл всю встречу на скамейке запасных.

НБА - регулярный чемпионат
01 августа 2020, суббота. 20:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 125
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Грант - 19, Йокич - 19, Моррис - 13, Портер - 11, Крэйг - 10, Миллсэп - 8, Пламли - 7, Дозьер - 6, Bol - 5, Дэниелс - 5, Вонле - 2, Бартон, Бэйтс-Диоп, Кук, Маррей, Харрис, Чанчар
Майами Хит: Адебайо - 22, Батлер - 22, Олиник - 20, Робинсон - 17, Горан Драгич - 13, Нанн - 11, Краудер - 9, Хироу - 7, Игуодала - 3, Джонс - 1, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
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